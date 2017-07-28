تفاصيل استشهاد اثنين من المجاهدين أثناء مطاردة مهربين بجازان

المواطن - نايف عقيلي - جازان

استشهد رجلَا أمن من منسوبي قطاع المجاهدين، أثناء مطاردة مهرب على طريق صبيا العيدابي، وذلك حال قيام إحدى دوريات الفرقة الثالثة بفيفا التابعة للقطاع الجبلي بمهامها الأمنية على الخط العام الرابط بين العيدابي- صبيا.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن“: قام شاب سعودي من معاوني أحد المهربين بمضايقة دورية المجاهدين والاصطدام بها عندما كانت تلاحق سيارة المهرب.

وصرح المتحدث الرسمي بفرع إدارة المجاهدين بجازان بالإنابة، عيسى الحريصي، أنه في تمام الساعة الخامسة صباحًا من يوم أمس الخميس، وأثناء قيام إحدى دوريات الفرقة الثالثة بفيفا التابعة للقطاع الجبلي بمهامها الأمنية على الخط العام الرابط بين العيدابي وصبيا، تم رصد مركبة من نوع ماليبو تسير بسرعة عالية باتجاه صبيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أن الدورية قامت بالإشارة لقائدها عبر مكبرات الصوت للتوقف، إلا أنه لم يمتثل، وللاشتباه في وضع المركبة تم إبلاغ العمليات بمواصفاتها ومع متابعتها، وبمجرد الوصول لقرية جخيرة قامت مركبة أخرى من نوع جيب مصندق بالترصد للدورية المتابعة للمركبة المشبوهة والسير خلفها بسرعة عالية وصدمها من الخلف؛ مما أدى إلى انحراف الدورية وانقلابها، وقام الجناة بالفرار.

وأوضح أنه بالتواصل مع العمليات تم دعم الموقف بدوريات أخرى من فرقة الطوارئ والدوريات بإدارة المجاهدين المتواجدة في نطاق الموقع حيث باشرت إسعاف الأفراد المصابين.

وأوضح أن الحادث قد أسفر عن وفاة أحد رجال الدورية بالموقع وإصابة آخر تم نقله لمستشفى صبيا العام إلا أنه فارق الحياة، وبمواصلة تعقب ومطاردة المركبة المتسببة في الحادث تم العثور عليها في قرية الحلة في حالة توقف، وبعون الله تم القبض على أحد المشتبهين بالقرب من المركبة تم تسليمه للجهات المختصة، حيث باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

من جانبه أعرب نائب مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، يحيى بن محمد دراج، عن حزنه العميق لما أسفر عنه هذا الاعتداء الغادر، ووعد بمواصلة العمل للضرب بيد من حديد على وجوه الغدر وأرباب السوابق وفواسق العبث والتخريب، ودعا الله لرجلي الأمن، علي بن أحمد عيسى زعلة وعلي بن موسى حسين الغزواني بالرحمة والغفران ولأهلهما وللوطن والقيادة بصادق العزاء والمواساة.