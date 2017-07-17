تفاصيل الإطاحة بوافدين وامرأة يستدرجون الرجال لاستراحة ويكبلونهم طلبًا للفدية بالرياض

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة الرياض بوافدين وامرأة قاموا بتشكيل عصاني لاختطاف الرجال وطلب فدية منهم، كما قامت بتحرير المحتجزين بالقيود داخل إحدى الاستراحات دون أية إصابات.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه: بتاريخ 21/ 10/ 1438 توفرت معلومات لدى الجهات المعنية بشرطة المنطقة عن قيام أشخاص من جنسيات آسيوية من ضمنهم امرأة باستدراج أشخاص آخرين من جنسياتهم إلى إحدى الاستراحات؛ ومن ثم احتجازهم وتكبيلهم ومطالبتهم بدفع فدية لإطلاق سراحهم.

وأضاف أن شرطة المنطقة قامت بإعداد الخطط اللازمة لضبط المجرمين وتخليص المحتجزين دون إصابتهم بأي ضرر، وقد تم ذلك بفضل الله واتضح أن المحتجزين هم 3 وافدين؛ رجلان وامرأة لا تمت لهما بصلة، تقيم في البلاد بصفة غير نظامية.

ولفت إلى أنه ضُبط بحوزتهم سبعة عشر جهاز تلفون جوال وسلاح بلاستيكي وسلاسل حديدية استخدمت في تكبيل المحتجزين.

وأوضح أنه بسماع أقوال الجانيين المبدئية أقرا بحضورهما لمقار عمل المجني عليهم واستدراجهم لموقع الاستراحة وتكبيلهم وتهديدهم بهدف الحصول على المال.

ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمحتجزين والتحقق من سلامة وضعهم الصحي، وإيقاف الجناة بمركز الشرطة المختص وإيداع المرأة سجن النساء وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الاتجار بالبشر.