تفاصيل 54 وظيفة شاغرة بشركة الخزف السعودية في هذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر 54 وظيفة شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو شهادات الدبلوم فأدنى، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من: “الرياض، وجدة، والدمام، وأبها”.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مندوب مبيعات مشاريع – (عدد 8 وظائف / جدة): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، أو شهادات الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق)، مع وجود خبرة جيدة في مشاريع المبيعات.

2- مندوب مبيعات مشاريع – (عدد 8 وظائف / الدمام): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، أو شهادات الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق)، مع وجود خبرة جيدة في مشاريع المبيعات.

3- مندوب مبيعات مشاريع – (عدد 8 وظائف / الرياض): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، أو شهادات الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق)، مع وجود خبرة جيدة في مشاريع المبيعات.

4- مندوب مبيعات جملة – (عدد 10 وظائف / أبها): شهادة الدبلوم، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، أو التسويق)، أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرة جيدة في نفس المجال.

5- مندوب مبيعات جملة – (عدد 10 وظائف / الدمام): شهادة الدبلوم، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، أو التسويق)، أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرة جيدة في نفس المجال.

6- مندوب مبيعات جملة – (عدد 10 وظائف / الرياض): شهادة الدبلوم، أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، أو التسويق)، أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرة جيدة في نفس المجال.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 8/ 8/ 2017م.

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