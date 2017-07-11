تفاصيل 56 وظيفة فنية شاغرة بشركة السلام لصناعة الطيران في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 56 وظيفة فنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- ميكانيكي أول هياكل طائرات ومحطة الطاقة – (عدد 6 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الطيران)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

2- ميكانيكي هياكل طائرات ومحطة الطاقة – (عدد 20 وظيفة): شهادة الدبلوم الفني في تخصص صيانة الطائرات، مع وجود خبرة سابقة.

3- ميكانيكي الكترونيات طيران- (عدد 12 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصص الكترونيات الطيران، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

4- مفتش اختبارات وصيانة طيران – (وظيفتين): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي صلة، أو شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرة سابقة.

5- مفتش مراقبة الجودة – (عدد 15 وظيفة): شهادة الدبلوم في الهندسة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

6- مراقب السجلات الفنية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الطيران)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 11 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 25 أغسطس 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )