تنفيذا لأمر الملك سلمان .. القبض على ⁧‫⁧‫الأمير المعتدي على مواطنين في الرياض

المواطن – شريف النشمي – الرياض

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .. قبضت شرطة منطقة الرياض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بعد اعتدائه على مواطنين .

‏وكان الأمر الملكي شدد على القبض الفوري على الأمير سعود وجميع من ظهروا معه في المقاطع المشينة ‏وعدم الإفراج عنهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي وفقا لما نشرته ” الاخبارية” .

‏كما شدَّد الأمر الملكي على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ ‏عاجل ردعا وحزما ومنعا لكل سلوك منحرف وصيانة لأمن الوطن وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم ‏و منعا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي وتطبيقا للشرع العادل والتزاما أصيلا به.⁧‫

‏ويؤكد توجيه الملك سلمان على الردع لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.