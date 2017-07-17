توتي يُعلن اعتزاله كرة القدم ويتوجه للعمل الإداري في روما

المواطن ـ وكالات

أعلن أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي عن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي والانضمام إلى مجلس إدارة نادي روما؛ وفقًا للبيان الذي صدر اليوم الاثنين.

واجتمع جيمس بالوتا، رئيس نادي روما، يوم الخميس الماضي، مع فرانشيسكو توتي، حيث تم الاتفاق في هذا الاجتماع على انضمامه إلى مجلس الإدارة ابتداء من هذا الصيف.

وسيعمل فرانشيسكو توتي مساعدًا للمدير الرياضي رامون رودريجيز الملقب “مونتشي”، على أن يستلم منصبه الجديد في إدارة روما بداية من شهر أغسطس القادم.

وسيشغل أسطورة نادي الذئاب دورًا إداريًّا بين الرئيس جيمس بالوتا والمدير الرياضي مونتشي؛ بحيث سيتولى عملية الربط بين مجلس الإدارة واللاعبين وأيضًا المدرب.