توجيهات بقبول أبناء الشهداء في جميع دورات “أُتقن”

المواطن - واس

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بقبول أبناء شهداء الواجب في جميع تخصصات المرحلة الثانية من برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” بشكل مباشر وإعفائهم من جميع الشروط الخاصة بالبرنامج.

ويقدم برنامج أُتقن الذي يستمر أربعة أسابيع 16 دورة رجالية ونسائية موجهة لأفراد المجتمع، وتُقام في مختلف الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة والمتواجدة في جميع مناطق المملكة، بهدف تدريب جميع أفراد المجتمع وتنمية مهاراتهم وفق أعلى المعايير لضمان جودة التدريب، التي تشمل عناصر رئيسة بالعملية التدريبية، هي “المدرب، والمتدرب، وبيئة التدريب”.

ووصل أعداد المتقدمين والمتقدمات على البرنامج منذ بداية التسجيل بتاريخ 10 /10 / 1438هـ وحتى الآن إلى 6816 متقدماً ومتقدمة، منهم 3640 متقدماً، و3176 متقدمة.

ويعـد برنامج صيانة الأجهزة الإلكترونية أكثر البرامج إقبالاً للرجال بنحو 1177 متقدماً، وبالنسبة للنساء، فقد نال برنامج التجميل وتصفيف الشعر على النصيب الأكبر من الإقبال بنحو 727 متقدمة، وتصدّر برنامج التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور قائمة البرامج التدريبية الأكثر إقبالاً من الجنسين بنحو 765 متقدماً ومتقدمة.

يذكر أن التسجيل في البرنامج مستمر ومُتاح من خلال الرابط الإلكتروني (هنا)، كما يمكن لأفراد المجتمع التقديم على الدورات للالتحاق بها في أي مدينة في المملكة على ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء السعوديات أو من أبناء القبائل النازحة.