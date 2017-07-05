توجيه #عاجل بالتحقيق في تعرض مواطن لحادث على طريق أعيوج لينة رفحاء

المواطن - رفحاء

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بفتح التحقيق بما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تصوير مقطع فيديو لأحد المواطنين يشتكي بسبب حادث سير وقع له عند مفترق طريق لينة في المنطقة.

وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية- في توجيه عاجل لإدارة النقل- على ضرورة رفع نتائج التحقيقات له عن أسباب الحادث والإجراءات المتبعة لتفادي وقوع حوادث مشابهة، فضلًا عن رفع تحقيق يظهر مدى التزام المقاول بمعايير السلامة عالية المستوى.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية حرص قيادة الوطن على سلامة أفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتأمين الرعاية لهم وفقًا لأفضل المعايير، موجهًا الدعوة للمواطن بزيارة مقر إمارة المنطقة ومقابلته.

وكان أحد المواطنين قد ظهر بمقطع فيديو بعد أن تعرض لحادث بسبب عدم وجود لوحات تحذيرية على طريق أعيوج لينة المؤدي إلى الطريق الرابط بين لينة ورفحاء شمالًا والرياض شرقًا، حسب قوله.

وبدورها، باشرت فرق وزارة الطرق بمنطقة الحدود الشمالية موقع مفترق الطرق، ووضعت إشارات مضيئة لتحديد المسار إضافة إلى لوحات إرشادية.