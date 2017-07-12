تيلرسون يغادر جدة وبيان مرتقب من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حول قطر

المواطن - الرياض

غادر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون جدة اليوم بعد زيارة للمملكة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولى , وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير , والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالمملكة كريستوفر هينزيل , وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

يذكر أن الوزير الأميركي قد شارك في اجتماع مع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في جدة اليوم لبحث الأزمة القطرية من كافة جوانبها.

ومن المتوقع صدور بيان مشترك عن الدول الأربع يتضمن نتائج الاجتماع وما سيتم تطبيقه من إجراءات بحق قطر.

وكانت الدول الأربع قد أصدرت بيانًا مشتركًا أمس جددت فيه موقفها من قطر التي تدعم الإرهاب وأكدت استمرار عقوباتها على الدوحة لحين الاستجابة للمطالب العربية.