ثروة هائلة يملكها حمد بن جاسم .. من أين له هذا؟!

المواطن - وكالات

بذخ ما بعده بذخ، ويثير علامات التعجب والاستفهام حول مصدره، فتارة يشتري رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، يخت “المرقاب”، الذي يعتبر أحد أكبر اليخوت الفاخرة في العالم، ويقدر ثمنه بنحو 300 مليون دولار، ومرة ثانية يشتري عقارات في منهاتن الأميركية بأكثر من 100 مليون دولار.

كما اشترى ابن جاسم في عام 2015 لوحة للفنان الشهير بيكاسو تدعى “Picasso’s Les Femmes d’Alger” وكانت بسعر 180 مليون دولار، وهو سعر قياسي لم يسجل سابقًا في مزادات اللوحات الفنية من قبل، فيما تقدر ثروة حمد بن جاسم السائلة قرابة 1.3 مليار دولار أميركي.

وكشفت عن هذه الأرقام وثائق بنما؛ لتثير علامات استفهام حول مصدر ثروته.