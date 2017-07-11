جامعة الجوف تواصل استقبال طلبات الالتحاق وفق هذه الشروط

المواطن - الجوف

تواصل جامعة الجوف استقبال طلبات الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي الجديد 1438-1439 عبر موقع القبول المخصص لذلك.

وقد اشترطت جامعة الجوف في المتقدمين لها أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة بحد أقصى 5 سنوات.

كما اشترطت جامعة الجوف ألا تقل درجات القدرات والتحصيلي عن 50، وألا يكون مسجلًا بأي جامعة أخرى.

وأتاحت جامعة الجوف عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالكليات المتاحة للتسجيل فيها خلال العام المقبل وفق الشروط والضوابط.

وكانت جامعة الجوف قد دعت في وقت سابق راغبي الالتحاق بها إلى تقديم الطلب عبر بوابة القبول الإلكترونية وفقط الشروط المعلنة.