بدء استقبال المرشحين للقبول في جامعات الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد بالجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للقبول في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وعدد من الكليات الصحية بالجامعات اعتبارًا من الأحد القادم وحتى 24 شوال.

ويشمل الإعلان المقبولين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجامعة شقراء وجامعة المجمعة.

وأوضح عميد القبول و التسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور محمد الغيهب أن على جميع المرشحين للمقابلات الالتزام بمواعيد المقابلة الشخصية والحضور قبل الموعد بساعة مع ضرورة إحضار ما يثبت هوية المرشح.

وأضاف أن عدم حضور المرشح للمقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعاده من القبول نهائيًا في الجامعات الست والكلية التقنية المشتركة بالبوابة متمنياً للطلاب التوفيق والسداد.