جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن نتائج قبول طلاب الثانوية العامة

المواطن - واس

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران نتائج القبول للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ، وكشفت أن النسبة المركبة المطلوبة للقبول بلغت 89 % .

وحددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن النسبة المركبة المطلوبة للقبول باحتساب 20% من نتيجة الشهادة الثانوية و30% من نتيجة اختبار القدرات العامة و 50% من نتيجة الاختبار التحصيلي، بحيث تجمع حصيلة هذه الأوزان في درجة مركبة واحدة وتم بناء على ذلك قبول كل من حصل على درجة مركبة 89 فأكثر.

وقد وظفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التقنية الإلكترونية بشكل كامل في جميع إجراءات القبول من بداية استقبال طلبات الالتحاق وفرز البيانات ما سهل عملية التقديم على الطلاب وساعد على إعلان النتائج في وقت مبكر.

وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قد استقبلت طلبات الالتحاق لخريجي المرحلة الثانوية عن طريق الإنترنت خلال الفترة من 12 حتى 20 من شهر رمضان المنصرم، وذلك من خلال موقع إدارة القبول عبر الرابط التالي من هنا.

واشترطت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للقبول فيها أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام المقررات (علوم طبيعية) لهذا العام 1438هـ أو العام الماضي 1437هـ، وأن يكون الطالب قد دخل اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، حيث يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها هذا العام 1438هـ أو العامان السابقان عليه، كما اشترطت دخول الطالب الاختبار التحصيلي لهذا العام 1438هـ أو العام السابق عليه 1437هـ.، وألا يكون الطالب قد سبقت له الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو البرامج التابعة لها.

وهنأ مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان الطلاب المقبولين، مؤكدًا سعي الجامعة في كل عام لاستقطاب الطلاب المتميزين دراسياً والذين يتمتعون بقدرات عالية تؤهلهم للنجاح والتفوق في الجامعة، وأن الإعلان المبكر للنتائج ينطلق من حرص الجامعة على التميز في جميع أعمالها، ورغبتها في إتاحة الفرصة للطلاب وأسرهم للاستفادة من الإجازة الصيفية ومساعدة الطلاب في اتخاذ القرار المناسب لدراستهم الجامعية.

وأضاف أن سياسة القبول في الجامعة تعتمد على عدة معايير علمية ومدروسة تضمن قبول طلاب ذوي قدرات وإمكانات عالية بناء على خبراتها الرائدة في هذا المجال، مؤكداً أن ذلك يتم بكل وضوح وشفافية مهنية، وبناءً على النسبة المركبة فقد تم هذا العام ترشيح الطلاب الحاصلين على النسبة المركبة المطلوبة للقبول والذين يمثلون أعلى 2% من جميع خريجي المرحلة الثانوية.

وأشار الدكتور السلطان إلى أن قبول الطلاب المستجدين يكون في برنامج السنة التحضيرية الذي أثبت نجاحه وتميزه منذ نشأة الجامعة وأدخلت عليه تطورات نوعية، حيث يهدف إلى إعداد الطالب أكاديمياً وعلمياً وتزويده بالمهارات اللازمة وتهيئته للدراسة الجامعية، مبيناً أن من فوائد هذا البرنامج إتاحة فترة كافية للطالب لاختيار التخصص المناسب له في كليات الجامعة بكل تروٍ ومعرفة خلال عام دراسي كامل.

من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سعد بن محمد الشهراني أن عملية القبول هذا العام، وامتداداً لما تم في الأعوام الماضية، تمت بصورة إلكترونية كاملة وبشكل متميز بهدف التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم وعدم تكليفهم عناء السفر أو الحضور، مشيراً إلى أن جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق قد قاموا بعملية التقدم للجامعة دون أي عقبات أو عوائق. لافتًا الى أن الجامعة هيأت مركزاً للمعلومات واستفسارات القبول يعمل في أوقات الدوام الرسمي وخارج الدوام الرسمي وأيام نهاية الأسبوع، ووفرت عدداً كافياً من الموظفين للقيام بهذه المهمة، وذلك حرصاً من الجامعة على توفير الراحة للطلاب المتقدمين لها وتحقيق الخدمة التي ترقى بسمعة الجامعة ومكانتها.

وأضاف أن النتائج تم إعلانها على موقع إدارة القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من هنا بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية إلى الطلاب المتقدمين.

وأكد الدكتور الشهراني أن تأكيد القبول ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سيكون خلال الفترة من 19 إلى 23 من شهر شوال الجاري عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، مؤكدًا على أهمية التزام الطلاب بهذه المواعيد لضمان قبولهم، مشيراً إلى أنه سوف يلغى قبول الطالب في الجامعة ويسقط حقه في القبول إذا لم يلتزم بإجراءات القبول، منوهًا إلى أن الطالب الذي يستكمل إجراءات التأكيد ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سوف يتمكن من الحصول على خطاب القبول مباشرةً، ومن ثم الحضور إلى الجامعة في البرنامج التعريفي الذي يسبق بدء الدراسة بأيام وذلك حسب المعلومات المذكورة في خطاب القبول ليبدأ الطالب دراسته مباشرة بجاهزية متكاملة، علمًا بأن الاطلاع على نتائج القبول عبر الرابط التالي من هنا.