جامعة تبوك تبدأ تلقي طلبات التسجيل غدًا عبر هذا الرابط

المواطن - واس

تبدأ جامعة تبوك في تلقي طلبات القبول للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من الغد ولمدة 10 أيام وذلك بعد تغيير الموعد السابق للتسجيل.

وكان المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور سمير بن موسى النجدي، قد أوضح في وقت سابق أن جامعة تبوك حددت الفترة الجديدة لقبول الطلاب والطالبات من يوم الاثنين 16 شوال ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الخميس 26 /10 / 1438هـ، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية بالرابط التالي من هنا

وقال: إنه تم تغيير الموعد القديم لتزامنه مع فترة تمديد إجازة عيد الفطر السعيد , حاثًا الطلاب والطالبات على توخي الدقة والموضوعية في اختيار الرغبات والحرص على تعبئة طلبات القبول بأنفسهم، والتأكد من اختيار الرغبات وإكمال البيانات بشكل صحيح.

يذكر أن جامعة تبوك اختتمت أمس مشاركتها في مهرجان “حكايا مسك”، الذي نظمته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية ” مسك الخيرية ” ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

وأوضح المشرف على جناح الجامعة في المهرجان الدكتور عبد الرحمن بن توفيق العماني أن مشاركة جامعة تبوك في المعرض الذي استمر 3 أيام، تضمنت عرضاً لأبرز مطبوعات الجامعة وأدلتها التعريفية الخاصة بالكليات والعمادات وبروشورات خاصة بالقبول والتسجيل وآلياته، إضافة إلى إصدارات عن منطقة تبوك باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك تم عرض فيلم وثائقي موجز يوثق أبرز ما وصلت إليه الجامعة من إنجازات خلال عقد من الزمن.

وأضاف أن المهرجان يأتي قبل انطلاق مرحلة التقديم الإلكتروني في جامعة تبوك بوقت قصير، الأمر الذي أسهم في إتاحة الفرصة للكثير من زوار المهرجان بالاطلاع على جناح الجامعة وطرح الاستفسارات حول القبول بشكل خاص والجامعة وبرامجها بشكل عام.