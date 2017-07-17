جامعة حائل تطلب طبيبات للعمل وفق هذه الشروط

جامعة حائل تطلب طبيبات للعمل وفق هذه الشروط

2017/07/17
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة حائل ممثلة ببرنامج التشغيل الذاتي بالعيادات الطبية عن حاجتها لشغل وظائف طبيبات في التخصصات التالية:
– الطب العام.
– طب الأسرة.
– طب الأطفال.

وأبرز البرنامج، أن متطلبات الوظائف هي:

1- شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة + خبرة 3 سنوات للطبيب العام.

2- الزمالة لتخصص طب الأسرة.

3- الزمالة لتخصص طب الأطفال.

وأوضح البرنامج، أن على الراغبات بالتقديم إرسال الطلبات والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (DFA@uoh.edu.sa) ، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية شهر شوال الجاري.



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