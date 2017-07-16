جامعة حفر الباطن تبدأ قبول طلبات خريجات الثانوية العامة وفق هذه الشروط

المواطن - واس

بدأت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم، في استقبال طلبات القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 1438 /1439هـ لخريجات المرحلة الثانوية عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، وحتى الـ 4 من شهر ذي القعدة المقبل.

وتستقبل الجامعة الطلبات بشكل إلكتروني في عدد من التخصصات المتاحة في كليات الجامعة وفروعها بمحافظة النعيرية وقرية العليا والخفجي وفق عدد من الشروط وهي؛ أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية، ويشترط لقبول طالب المنحة الداخلية من غير السعوديين سواء من القبائل النازحة أو جنسيات أخرى، أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصةً به وقبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم.

كما اشترطت جامعة حفر الباطن أن يكون الطالب حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1433 /1434هـ فما فوق للتقديم لسائر البرامج عدا المسار الصحي وأن يكون الطالب سعودي الجنسية وقد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1437 /1438هـ أو العام المنصرم 1436/ 1437هـ لكلية العلوم الطبية التطبيقية بحفر الباطن.

كذلك اشترطت جامعة حفر الباطن أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة أو التحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم على أن تكون نتيجة الطالب موثقة في برنامج التعاملات الحكومية ( يسر ) .