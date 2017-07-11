جامعة طيبة توقف التسجيل في برامج التعليم عن بُعد‎

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة:

أعلنت جامعة طيبة اليوم إيقاف التسجيل والقبول في برنامج التعليم عن بُعد بناءً على توجيهات وزارة التعليم.

وقال الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة على موقع “تويتر”: ‏إن جامعة طيبة تعلن عن إيقاف تسجيل القبول في برامج التعليم عن بعد بناءً على توجيهات الوزارة.

وكان عدد من الجامعات السعودية قد أعلنت بشكل رسمي إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بُعد للعام الدراسي الجديد وسط حالة من الضجر بين أوساط الكثيرين ممن لم تتح لهم الفرصة في وقت سابق لإكمال الدراسة الجامعية.