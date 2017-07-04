جريمة مروعة في النعيرية.. عشريني يمزق جسد شقيقته بسبب خلاف!

المواطن. - سعيد آل هطلاء - النعيرية

قتل عشريني شقيقته في محافظة النعيرية، وذلك بعد خلاف شب بينهما، حيث اعتدى عليها بآلة حادة.

وأكد الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أنه عند الخامسة من صباح أمس الاثنين تبلغت شرطة محافظة النعيرية من مواطن عشريني عن نشوب خلاف بينه وبين شقيقته الثلاثينية وقيامه بالاعتداء عليها بمنزلهم بأداة حادة؛ ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة بأنحاء متفرقة من الجسم.

ولفت إلى أنه على الفور هرع المختصون إلى المنزل، حيث تم القبض على الجاني ونقل المجني عليها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وصرح بأنه تم إيقاف الجاني لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيدًا لإحالة القضية والجاني إلى النيابة العامة.