جماهير الأهلي تُشعل “تويتر”.. #عواجي_خط_احمر

المواطن ـ محمد سلام

رفضت جماهير النادي الأهلي- عبر مواقع التواصل الاجتماعي- الأنباء التي خرجت في الساعات الماضية وتحدثت عن إمكانية إعارة اللاعب علي عواجي لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مُستنكرة الخطأ الإداري الأهلاوي الذي حدث، وتسبب في تأخير استخراج التأشيرة وغياب عواجي عن معسكر فريقه المقام حاليًّا في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وأطلق الأهلاوية “هاشتاقًا” من خلال موقع “تويتر” جاء بعنوان ” عواجي_خط_احمر “، أكدوا من خلاله رفضهم التام لرحيل اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لافتين إلى أن عواجي ملتزم مع الفريق، ويستحق الفرص التي حصل عليها لاعبون آخرون، لم يقدموا للفريق شيئًا يُذكر خلال الفترة الماضية، رغم تواجدهم في التشكيلة الأساسية عديد المرات.

هذا وكشفت مصادر أهلاوية أن علي عواجي أبدى تذمره من الخطأ الإداري الذي تسبب في تخلفه عن الحضور للمعسكر الإعدادي بالرغم من جاهزيته التامة، وتسبب هذا الخطأ في بقاء اللاعب بالسعودية بدون أي برنامج لياقي وتدريبي من جهاز الكرة.

وشارك العديد من المغردين في هاشتاق ” عواجي_خط_احمر “، وقال الصحافي الأهلاوي عمر القرشي: “مصلحة الأهلي في استمراره.. في التحاقه بالمعسكر.. عواجي يمتلك حاسة تهديف وجرأة وقرب للمرمى أفضل من بعض من يتواجدون في المعسكر”.

وغرد حامد الدعدي: ” أتمنى استمرار الكابتن علي عواجي مع الملكي.. اللاعب رفض عرض الهلال لعيون الأهلي.. في الأهلي يرحل من يستحق البقاء ويبقى من يستحق الرحيل”.

فيما أكدت بعض المصادر أن رحيل علي عواجي عن الأهلي عارٍ تمامًا من الصحة، وأشارت إلى أن اللاعب سيلتحق بمعسكر فريقه يوم الثلاثاء المقبل على حد أقصى.