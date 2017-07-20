جماهير النصر تشيد ببادرة مساعد الطرير تجاه مصطفى ادريس

المواطن ـ محمد سلام

أشادت جماهير نادي النصر- عبر مواقع التواصل الاجتماعي- بالبادرة الإنسانية الذي قام بها لاعب النصر السابق مساعد الطرير، وزيارته لزميله السابق في صفوف العالمي مصطفى إدريس، والذي يمر بوعكة صحية، ويرقد في مستشفى الملك سلمان، بعد أن أجرى عملية تنظيف الغرغرينة.

وأكد النصراويون أن الزيارة تعكس الوفاء الكبير بين أساطير الدفاع في العصر الذهبي للفريق النصراوي، متمنين لـ”صخرة الدفاع” مصطفى إدريس الشفاء العاجل خلال الأيام المقبلة.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التعليقات في تفاعل جماهير النصر مع زيارة الطرير لإدريس، فقال “محمد المخلص”: “الله يشفى لاعب النصر السابق مصطفى إدريس الذي يعاني من أزمة صحية، ونشكر الكابتن مساعد الطرير على هذي الزيارة”.

وغرد “وليد”: “الله يشفيه ويعافيه لاعبنا السابق مصطفى إدريس والله يجزاه خير مساعد الطرير على الزيارة قمة الوفاء بين جيل واحد”، وذكر “فارس”: “فارس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقمًا، وألف شكر للكابتن القدير مساعد الطرير على الزيارة”.

وكتب “خالد المصيبيح”: “ما تشوف شر.. سلامات للاعبنا السابق مصطفى إدريس الذي يعاني من أزمة صحية… شكرًا للخلوق مساعد الطرير الذي قام بزيارته”.