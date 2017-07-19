جمعية (بناء) تستعرض إنجازاتها بعموميتها السادسة بغرفة الشرقية

المواطن - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) ترأس الشيخ الدكتور صالح اليوسف نائب رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية السادس والذي عقد بمقر غرفة الشرقية.

وفي بداية الاجتماع استعرض عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠١٦م والخطة التشغيلية والميزانية لعام ٢٠١٧م كما اطلع الأعضاء على أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنة المالية الماضية.

ونقل الشيخ الدكتور صالح اليوسف نائب رئيس مجلس الإدارة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس الإدارة للحضور.

وأكد على اهتمام سموه بتطوير العمل في الجمعية وفق خطة منهجية لتحقيق معايير النجاح التي ستصب في مصلحة الأيتام وأسرهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأكد عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن الجمعية خلال العام الماضي كانت تسير وفق خطة نفذت على مراحل فصلية وكانت ناجحة ولله الحمد.

وأضاف الخالدي أن خطة العام الحالي اشتملت على العديد من المشاريع التطويرية التي سيكون لها أثر إيجابي على خدمات الجمعية وما ستقدمه للأيتام وأسرهم بإذن الله.