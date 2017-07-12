جوالك مفتاحك .. تقنية جديدة تحلُّ مشكلة الضياع

المواطن ـ الرياض:

أطلقت سلسلة فنادق هيلتون، تكنولوجيا جديدة للتحكم في أبواب الغرف، عن طريق الجوال، عبر تطبيق يتم تحميله، لتتمكن من فتح باب غرفتك.

وجاءت هذه الخطوة، بعد الانتشار الواسع لظاهرة ضياع مفاتيح الغرف الفندقية، بأشكالها كافة، بطاقات ذكية كانت أو مفاتيح معدنية عادية.

وإذا كنت تقيم أو ستقيم في واحد من عشرة فنادق بالمملكة المتحدة يجري التجريب عليها، فسوف تحصل على التطبيق لفتح الغرفة والأماكن الأخرى التي تحتاج الوصول إليها داخل الفنادق بما فيها المصاعد، ويتم تفعيل التطبيق قبل وصولك بيوم، في حال الحجز المبكر، ويتم تعطيله فور انتهاء مدة إقامتك بالفندق.

وفي الوضع الجديد فلن تحتاج المرور عبر موظف الاستقبال لاستلام المفتاح أو تسليمه في الخروج.