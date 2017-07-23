حديقة أبها الجديدة تتعلل بالأمطار وترفض إعادة قيمة التذاكر

المواطن - رائد القرفي - أبها

قوبلت لافتة الشركة السياحية الموضوعة على مدخل حديقة أبها الجديدة باستغراب واستهجان كبيرين من قبل زوار الحديقة، بسبب مخالفتها الصريحة لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار.

حملت اللوحة تسعيرة الدخول العادية بواقع 50 ريالاً للشخص الواحد، مؤكدةً أن هذا السعر موحد من ثلاث سنوات ولا يشمل جميع الألعاب الموجودة بالحديقة.

ولكن ما أثار هذه الضجة الكبيرة هو ما كُتب في نهاية اللوحة بهذا النص “تنبيه هام في حال هطول الأمطار المتوقعة نظراً لطبيعة المنطقة لا يتم استرجاع قيمة التذكرة حيث إنها ألغيت من عند الله.. التذاكر لا ترد ولا تستبدل”.

وذكر بعض مرتادي الحديقة أن هذا التصرف من الشركة غير موافق لأنظمة وزارة التجارة والتي نصت على أن تعاد قيمة التذاكر أو تستبدل في حال تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها.