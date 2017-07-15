حريق مروع يدمر 150 هكتاراً من الغابات جنوب فرنسا

المواطن - وكالات

شهدت منطقة بولو في جنوب فرنسا قرب الحدود الإسبانية اندلاع حريق مروع في الغابات التهم في غضون ساعات أكثر من 150 هكتاراً من المساحات الخضراء، كما أفادت فرق الإطفاء.

وقالت فرق الإطفاء إن النيران اندلعت قرابة الساعة 16,00 ت غ في المنطقة الواقعة في مقاطعة البيرينيه الشرقية، وفي غضون ساعة واحدة التهمت 8 هكتارات قبل أن تتسارع وتيرة انتشار الحريق لتبلغ بعيد الساعة 18,00 ت غ مساحة الغابات التي التهمتها النيران أكثر من 130 هكتاراً.

وأضافت فرق الإطفاء أن سرعة انتشار النيران تراجعت بعد ذلك، وبلغ إجمالي المساحات الخضراء المحترقة أكثر بقليل من 150 هكتاراً في الساعة 21,00 ت غ.

ودفع الحريق بالسلطات في المنطقة إلى إغلاق الطريق رقم دي900 بين بولو ولوبيرتوس قرب الحدود مع إسبانيا، وكذلك الطريق السريع ايه 9 بين بيربينيان سود والحدود الإسبانية.

ووضعت السلطات شاحنات نقل البضائع على الحدود في منطقة تخزين، وقرابة الساعة 21,00 ت غ وصل حوالي 300 إطفائي من كاتالونيا في إسبانيا للمشاركة في إطفاء النيران.