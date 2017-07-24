حزن على وفاة عضو الهيئة فهد الخضير وهذه تفاصيل حياته

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

أحدثت وفاة عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهد الخضير، أمس الأحد، في مركز الخبراء بمنطقة القصيم، حالة من الصدمة.

ودشَّن المغردون على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسومًا، عبروا خلالها عن مدى حزنهم على الفقيد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وكشف أحد أقارب الخضير، في تصريحات إلى “المواطن”، أن عضو الهيئة فهد الخضير باشر مهام عمله بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ ما يقارب الـ10 سنوات، وقد عمل في فرع الهيئة بالبدائع وكذلك في البكيرية، وانتقل للعمل في هيئة الخبراء.

وأضاف، أنه إمام لأحد المساجد بمركز الخبراء وعضو بالعديد من الجمعيات الخيرية ولجان إصلاح ذات البين ويحمل البكالوريوس في أصول الدين.

وأردف، أن الشيخ فهد الخضير رجل محب للخير والعمل في الأعمال التطوعية والخيرية، مشيرًا أن لديه 5 أبناء وبنت أكبرهم يبلغ من العمر 16 عامًا.

كما بين أحد زملائه بالعمل، أن مواقف العضو فهد الخضير بعمله مشرفة؛ فهو من محبي النصح والستر، مضيفًا أن له وقفات مع زملائه بالعمل وخارج العمل؛ حيث قد سعى بكل جهده بإخراج أحد زملائه من السجن بسبب صدور حكم قضائي لدين عليه بمبلغ يزيد عن الـ150 ألف ريال.

ونوه زملاؤه بأنهم يعتبرونه الأب الثاني لعائلاتهم عند سفرهم أو انشغالهم خارج المنطقة؛ حيث يقوم بالوقوف مع أسر زملائه بكل ما يحتاجونه.

يُشار إلى أن فهد الخضير رحمه الله ليس رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الخبراء كما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بل يعمل عضوًا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز الخبراء.