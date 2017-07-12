حسن معاذ يُشعل غضب إعلام الأهلي.. والشمراني يُنهي الجدل!

المواطن ـ محمد سلام

بات اسم اللاعب الدولي السعودي حسن معاذ، الأكثر انتشارًا في الشارع الرياضي الأهلاوي؛ وذلك بعد نهاية علاقة اللاعب مع ناديه السابق الشباب، وتوقيعه مخالصة مالية، ليكون حرًّا في الانتقال إلى أي فريق يرغب في الدفاع عن ألوانه خلال الفترة المقبلة.

العديد من الإعلاميين والمنتمين للبيت الأهلاوي طالبوا إدارة النادي بحسم الصفقة، التي حاول الأهلي كثيرًا إنهاءها في المواسم الماضية، لكنه كان يصطدم دائمًا برفض إدارة الشباب، واستغرب هؤلاء الإعلاميون من تأخر إدارة الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب، رافضين ما يتردد عن رفض المدرب سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي، فكرة التعاقد مع معاذ.

وكيل اللاعبين المُقرب لإدارة الأهلي، فهر طيب، طالب إدارة الراقي بالتعاقد مع معاذ لتدعيم خانة الظهير الأيمن التي لا يوجد بها سوى اللاعب سعيد المولد، مؤكدًا أن التنافس بين اللاعبين سيكون في صالح الفريق.

ووجه مدير المركز الإعلامي السابق للأهلي، سالم الأحمدي، تغريدة مقتضبة للإدارة الأهلاوية، قال فيها: “الكابتن حسن معاذ أصبح لاعبًا حرًّا؛ فماذا أنتم فاعلون؟!”.

وقال الإعلامي ضيف الله صقر: “نصيحة محب، لا يروح حسن معاذ، كل الظروف مساعدة للتوقيع معه، والمدرب الذي اقتنع بالزبيدي وكردي بيشكركم على معاذ.. حب الأهلي يجمعنا”.

وتخوف الكاتب الرياضي محمد النمري من إمكانية إيقاف سعيد المولد لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر؛ على خلفية قضية فسخ عقده مع نادي الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون دافعًا قويًّا للتعاقد مع معاذ.

من جانبه، أكد الإعلامي أحمد الشمراني، المقرب من صناع القرار في النادي الأهلي، أن حسن معاذ خارج حسابات الإدارة الأهلاوية في الوقت الحالي، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “من الآخر! حسن معاذ خارج حسابات الأهلي، وما يتداول في هذا الجانب غير صحيح”.