حقيقة توقف مفاوضات النصر لضم سعد لكرو!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت تقارير صحافية مغربية أن مفاوضات إدارة العالمي توقفت بشكل مؤقت مع إدارة نادي الدفاع الجديد المغربي؛ وذلك لضم الظهير الأيسر سعد لكرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع “le360” المغربي أن المفاوضات مع النصر بشأن الظهير الأيسر سعد لكرو توقّفت مؤقتًا، وأشار إلى أن إدارة النادي المغربي أكدت وجوب حصولها على مبلغ 550 ألف دولار للموافقة على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مع الحصول على مبلغ 1.5 مليون دولار لبيع بطاقة لكرو بصورة نهائية.

وكانت إدارة النصر قد عرضت مبلغ 250 ألف دولار للحصول لاستقطاب اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك بعدما فشلت محاولاته في ضم الظهير الأيسر للنادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول.