حقيقة ولادة سيدة بأحد ممرات مستشفى الملك فهد بجازان

المواطن - جازان

كشفت مديرية الشؤون الصحية بجازان، اليوم الأربعاء، حقيقة ولادة مريضة بأحد ممرات مستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وأكدت صحة جازان أن الواقعة لم تحدث، وبعد مراجعة الملف الطبي للمريضة منذ دخولها للمستشفى اتضح أنه تم إجراء الكشف على المريضة الساعة 1:32 صباح السبت الماضي، قبل أن يتم فتح الملف الطبي للمريضة، وكانت في حالة ولادة متقدمة واتساع عنق الرحم 8-9سم، وتم تحويلها إلى غرفة الولادة بالدور الثاني بالمستشفى، حيث تم فتح كيس ماء الجنين ARM، وتم توليدها الساعة 1:45 صباح السبت.

وشددت على أن ما ذكره ولي أمر المريضة من تنقله بين أربعة مستشفيات قيد التحقيق، وقد تم التواصل معه لأخذ إفادته حيال الشكوى المقدمة من قبله.