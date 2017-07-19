حكومة اليمن الشرعية تستغرب نقل الأمم المتّحدة صحافيين إلى مناطق المتمرّدين

المواطن ـ اليمن

عبرت الحكومة الشرعية في اليمن، عن أسفها جراء محاولة بعثة الأمم المتحدة، نقل بعض الصحافيين إلى داخل الأراضي اليمن عبر طائرات الأمم المتحدة.

ووجهت الحكومة الشرعية، في بيان لوزارة الإعلام، دعوة للصحافيين الأجانب، لعدم منح الشرعية للانقلابيين، بزيارة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، مثل العاصمة صنعاء، لافتة إلى أنَّ “اليمن يعيش بأكمله مأساة مروعة بسبب المتمردين”.

وبيّنت وزارة الإعلام اليمنية أنَّ “في المدن اليمنية الأخرى ما يستحق التغطية الإعلامية، وما يعكس الواقع اليمني بصدق، وبلا تزييف، أو أي أجندة سياسية”، داعية جميع الصحافيين المهتمين، إلى التوجه لأقرب سفارة يمنية في بلدانهم، للحصول على تأشيرة دخول عبر العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أنَّ “المناطق المحررة كافة، مفتوحة للجميع”.

وشددت الحكومة الشرعية على “ضرورة أن يحافظ الصحافيون الأجانب على أمنهم وسلامتهم؛ حتى لا يكونوا عرضة للاختطاف من قبل الجماعات المسلحة، وبالتالي دفع فدية وإعادة تمويل الإرهاب، وهو أمر لا تضمنه وكالات الأمم المتحدة”.

وقالت الحكومة الشرعية: إنَّ الميليشيا الانقلابية دأبت على الترويج لمشروعها التخريبي عبر القصص الإنسانية، واستغلال الوضع المأساوي للشعب اليمني، الذي يعيش ظروفًا صعبة منذ الانقلاب المخزي على الشرعية، ويجد فيه الإعلام الغربي مادة دسمة لتقديمها لمشاهديه وقرائه.