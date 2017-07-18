حكومة فنزويلا ترفض تهديد ترامب وتتحداه علنًا

المواطن ـ كاراركاس

نددت حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، بالتهديد “الوحشي” و”الإمبريالي”، الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على البلاد، إن لم تسحب خططها لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة مثيرة للجدل.

وأعلن وزير خارجية فنزويلا، صمويل مونكادا، في رد الحكومة على بيان ترامب الصادر أمس الاثنين، أنَّ “تصويت 30 تموز/ يوليو الجاري، على تشكيل هيئة تشريعية عليا، تعرف باسم الجمعية التأسيسية، سيمضي قدمًا رغم اعتراضات الولايات المتحدة”.

جاء ذلك بعدما حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باتّخاذ واشنطن تدابير اقتصادية صارمة حال فرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعية التأسيسية على الشعب الفنزويلي، لاسيّما بعد أن صوّت أنصار المعارضة في استفتاء غير رسمي، الأحد الماضي، بغالبية 98%، لمصلحة رفض الجمعية، مؤكّدًا أنَّ “أميركا لن تظل مكتوفة الأيدي أمام انهيار فنزويلا”.