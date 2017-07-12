حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق قرار منع العمل تحت الشمس بالدوادمي

المواطن - الدوادمي

نفذ مكتب العمل في محافظة الدوادمي، عدة جولات تفتيشية للتأكد من تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، الذي بدأ منذ 15 يونيو الماضي ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضح مدير مكتب العمل في محافظة الدوادمي بجاد بن عبيسان بن عميرة، أن الجولات التفتيشية التي تمت مؤخراً شملت عدة مواقع إنشائية بالمحافظة رصد خلالها عدة مخالفات للقرار، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد ابن عميرة حرص الوزارة على تنفيذ القرار لسلامة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.