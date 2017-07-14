حملة مكثفة للتفتيش على محلات الوجبات الخفيفة في مهرجانات الخميس

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ خميس مشيط:

في إطار مسؤوليات البلدية عن أعمال الرقابة الصحية وفحص الأغذية المتداولة في المحافظة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وجه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، بالقيام بحملة مكثفة على جميع المحلات التي تقديم الوجبات الخفيفة، في المهرجانات.

وتسعى الحملة، إلى التأكد من سلامة الأغذية المتداولة فيها، حيث قام المراقبون بفحص الأغذية أولياً والتأكد من سلامتها، وكذلك سحب عينات عشوائية من المواد الغذائية المعروضة، وعينات من أسطح العمل، وإرسالها إلى مختبر البلدية للتحقق من سلامة تلك الأغذية.

وأوصت البلدية المواطنين بالإبلاغ عن أي مواد غذائية مشبوهة، أو تظهر عليها علامات التلف والفساد، عبر الرقم الموحد للبلدية ٩٤٠.