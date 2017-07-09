حوثيات يعتدين على أمهات المختطفين بوحشية في صنعاء

المواطن - وكالات

اعتدت مجاميع نسائية، تابعة لميليشيا الحوثي، على أمهات المختطفين أثناء تنفيذهن وقفة احتجاجية وتضامنية، صباح اليوم الأحد، أمام السجن الاحتياطي في هبرة بصنعاء.

وأكدت الرابطة، خلال بيان صحافي، “أن الميليشيا النسوية قامت بالاعتداء على الوقفة الاحتجاجية، ونهبوا إحدى الحافلات التي نقلت المتظاهرات، مع تهديدهن بالحبس والضرب”؛ بحسب “الإخبارية”.

وأوضحت الرابطة “أن الميليشيا لا تزال تختطف بدون وجه حق آلافًا من أبنائنا، مختطفين ومخفيين قسرًا خلف قضبان السجون، ويتعرضون يوميًّا للتعذيب وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية”.