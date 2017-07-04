حيلة مهرب بتبوك.. دخل بالجمل وحاول دفن أكثر من 500 ألف قرص كبتاجون تحت الأرض

المواطن - تبوك

أحبطت قوات حرس الحدود، محاولة تهريب حبوب مخدرة في منطقة تبوك، حيث ضبطت أكثر من 500 ألف قرص كبتاجون.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه استمرارًا لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة، فقد رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود- فجر اليوم الثلاثاء- شخصًا يمتطي جملًا عند تجاوزه حدود المملكة البرية عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك، قادمًا من الأراضي الأردنية أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة.

ولفت إلى أنه على الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض على شخص سوداني الجنسية وبحوزته ٤ أربعة أكياس- شوال- كانت محملة على الجمل أثناء تجاوز الحدود حيث قام بدفنها تحت الأرض بقصد إخفائها، وبتفتيش الأكياس اتضح احتواؤها على ما مجموعه 500 ألف و18 ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون)، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص ووسيلة التهريب والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.