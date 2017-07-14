خادم الحرمين يشيد بشجاعة الجيش العراقي بعد تحرير الموصل من داعش

المواطن - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، هنأه خلاله بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية وتحريرها مدينة الموصل ، مشيدا بالشجاعة الفائقة للقوات العراقية وبحكمة الحكومة والقيادة العراقية.

من جانبه شكر رئيس الوزراء العراقي وفقا لبيان صادر من مكتبه الملك سلمان بن عبدالعزيز على التهنئة واكد ان العراقيين بقتالهم وتضحياتهم خلصوا المنطقة من عدو إرهابي غاشم هدد المنطقة والعالم وان التعاون بين هذه الدول يجب ان يستمر حتى القضاء على آخر الارهابيين .

واكد الزعيمان الاستمرار بالتعاون المشترك في مجالات مكافحة الارهاب الى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين الجارين .