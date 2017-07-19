خاطرة.. الزمن الجميل

د.ظافر بن محمد الشهري.

سألني أحد الأصدقاء سؤالاً قال فيه : يا دكتور عندي سؤال : قرأت تغريدة عبر تويتر تقول (( مختارات من الزمن الجميل ))

وأشارت إلى تسليم منزلٍ لأحد موظفي أرامكو ، مع العلم أنهم كانوا يتعبون تعباً ما يعلمه إلا الله ويعاملون معامله حازمة وشديدة..!

فلماذا يُطلق هؤلاء على ذلك الزمن الماضي بالزمن الجميل أو الماضي الجميل؟!

فأجبته قائلاً : أرجو الله أن أكون عند حسن ظنّكم ، ويوفقني للإجابة الصحيحة والمقنعة ، رغم أنه يبدو لي أنني لست الشخص المؤهل للإجابة وحدي ، وليت الأحبة القراء يساهموا معنا في الجواب والتعليل..

وعموماً السؤال يختصر في صيغته عقوداً من الأحداث والمواقف والتعاملات والعلاقات التي مرّت بنا وجعلت البعض يصفها بالزمن أو الماضي الجميل..

ومعلوم أن الوصف بالجمال يعود للواصف وانطباعه تجاه الموصوف ؛ فهو عندما يصفه بالجميل إنما يوثّق تجربته وانطباعه هو تجاهه..

وقد درج كثيرٌ من الناس في وصف الماضي بالجمال رغم أنهم في ثنايا تعاملاتهم معه لم يكونوا يروه جميلاً بل قد يمر بهم ظروف وهموم تبعد كثيراً عن وصفها بالجمال..!

ومختصر القول هنا ؛ هو أن الإنسان عندما يغادره الماضي وتنقطع علاقته به ويستحيل أن يشارك فيه أو يتعامل معه يصفه بالجميل ليعزّي نفسه ويحمّسها لتقبل التعامل مع متغيرات الحاضر وظروفه ، وتتطلّع للمستقبل بحسرة الماضي وتداعيات الواقع الماثل أمامه..