خالد الفيصل: سوق عكاظ وصل لمستوى التميز والإبداع في كل شيء

المواطن - مكة المكرمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة وصل لمستوى التميز والإبداع في كل شيء، ويشهد نقلة نوعية في مسيرته، مشيدًا بجهود الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير السوق.

وأضاف الفيصل، في تصريح صحافي، بعد اختتام حفل افتتاح السوق اليوم الأربعاء: “ما رأيته هو إبداع وتميز ومجهود مثمر وصل لمستوى التميز والإبداع في كل شيء، ما رأيناه نقلة نوعية في مسيرة عكاظ، أرجو أن تستمر على هذا التوجه والمنحى؛ لأن هذا الوطن وهذا الشعب يستحق منا كل شيء، والمواطن السعودي يرفع الرأس في كل مكان في كل مجال، وباسم سيدي خادم الحرمين الشريفين، أشكر كل من ساهم في هذا المظهر الإبداعي الفريد من نوعه، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وزاده تألقًا مشاركة الشاعر المبدع والإنسان المميز الأمير بدر بن عبدالمحسن”.