خالد الهتلان نائبًا لرئيس نادي ضمك 

المواطن : خميس مشيط

عينت إدارة نادي ضمك عضو مجلس الإدارة خالد الهتلان نائبًا لرئيس النادي خلفًا لسفر مستور والذي كلف بالعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وتم اختيار الهتلان من خلال تصويت أعضاء مجلس الإدارة ، ويعد الهتلان كفاءة وإضافة إدارية مميزة لنادي ضمك حيث يشغل منصب نائب المشرف العام على جهاز كرة القدم بالفريق الأول منذ عام 2013 ساهم من خلالها في صعود النادي من الدرجة الثانية للأولى ، ويعد الهتلان ابن من أبناء النادي حيث سبق وأن مثل الفريق الأول لاعبًا لعدة سنوات قبل أن يصبح عضو شرف وداعمًا للنادي .

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