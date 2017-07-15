خالد قهوجي مارادونا التسعينات لـ”المواطن“: أُناس أثّروا على علاقاتي مع كبار الأهلي فقررت الرحيل

المواطن– حسان الصالحي – جدة

على الرغم من قصر قامته ونحالة جسمه إلا أنه كان يملك كمًّا هائلاً من المهارات بالإضافة للسرعة؛ وهو ما جعله يبرز كثيرًا في نهاية التسعينات كواحد من أمهر نجوم الكرة السعودية وموهبة نادرة الوجود آنذاك.

خالد قهوجي، لاعب ناديَيْ الأهلي والاتحاد الأسبق، الملقّب في زمنه بـ (الفلتة – مارادونا الكرة السعودية – سكر زيادة)، الذي رحل عن الأهلي في فترة كانت شعبيته جارفة بين الجمهور الأهلاوي، حيث أكّد لـ ”المواطن“ أنه لم يكن يفكر بأنه سيترك النادي الأهلي إلا بعد اعتزاله، مشيرًا إلى أنه صادف أُناساً أثّروا على علاقته بكبار الأهلي فقرّر الرحيل.

وقال ”قهوجي“ في حواره مع ”المواطن“ إنه سعيد بلعبه لقطبَيْ جدة، بغض النظر عن الأحداث التي حدثت له، كما أشار إلى أنّه كانت هناك مفاوضات مع نادي الهلال ولكنه فضّل البقاء في جدة.. وإلى تفاصيل الحوار…

* خالد قهوجي نجم لمع في سماء الكرة السعودية هل أخذ حقه كاملاً؟

من باب القناعة، أعتقد أني كسبت مكاسب كثيرة لم يحصل عليها لاعبون آخرون.

* حدثنا عن جمعية رعاية الرياضيين الخيرية وما أهدافها؟

هي عبارة عن رعاية الرياضيين الحاليين والسابقين بالإضافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي فترة اللعب و بعد الاعتزال.

* وماذا عن المدرسة الإسبانية؟

الحمد لله إنها تقوم بدورها في تأهيل وتعليم الناشئين المحبين لكرة القدم، وقدمت لاعبين لبعض الأندية، ولا يخفى دورها في خدمة المجتمع عبر توظيف الشباب السعوديين ممن لديهم موهبة التدريب.

– دعنا نتحدث عن بداية مشوارك الرياضي.

* رفضتَ التوقيع لنادي الاتحاد بمقابل مادي وذهبتَ لنادي الأهلي بدون مقابل ثم عدت للاتحاد ما الذي حدث ؟

لن يفيد الخوض اليوم فيما حدث بالأمس، ولكني اليوم سعيد بأني لعبت لقطبَيْ جدة بغض النظر عن الأحداث التي لم أكن أتمنى أنها حدثت لي.

* هل ندمتَ على إنهاء تعاقدك مع النادي الأهلي ؟

لم أحب ولم أفكر بأني سأترك الأهلي إلا بعد الاعتزال ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وصادفت أُناساً أثروا على علاقتي بكبار الأهلي فتركته.

* حركة اللسان الشهيرة أمام النصر هل أخذت منحى آخر.. ومن المقصود بها؟

بالطبع، قد أكون لم أُحسن التعبير ولكني لم أقصد الإساءة لأحد.

* هل نهاية مشوارك الكروي بنادي الربيع إجحاف بحق نجوميتك؟

بالعكس، قدمت ما أفتخر به لنادي الربيع – جدة حالياً – ووجدت من رئيس النادي أحمد البعداني ما جعلني لم أبتعد عن النادي لحد اليوم.

* لو طُلب منك آنذاك اللعب في نادي الهلال هل ستوافق؟

حصلت مفاوضات مع نادي الهلال ولكني فضّلت البقاء في جدة.

* برأيك من هو الرئيس الذهبي لنادي الأهلي ؟

الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي.

* ما هو تقييمك لفترة رئاسة مساعد الزويهري للنادي الأهلي؟

يتمناها أي رئيس نادي.

* ما رأيك في زيادة عدد المحترفين وهل سيؤثر ذلك على المواهب السعودية ؟

لا أفضله، ولكني قد أكون مخطئاً ويكون القرار في مصلحة الرياضة السعودية.

* يقال منبع النجوم ”الحواري“ هل الواسطات تلعب دورًا هامًا في اختيار النجوم؟

الحواري أساس كل اللاعبين، أما في الاختيار فالقناعات تختلف وهي ما يعبّر عنها بالواسطات.

* الكثير من النجوم يحبذ الحواري.. برأيك ما هو السبب هل لأنها بعيدة عن الأضواء والضغوط؟

اللعب في الحواري يكون بدون ضغوط وقيود ولكن على اللاعبين تصحيح ثقافتهم والاهتمام بأنفسهم بعدم اللعب في الأماكن غير المناسبة.

* خالد قهوجي والمنتخب السعودي .. قصص كثيرة حول إبعادك عن المنتخب هل هناك تعمّد في إبعادك رغم نجوميتك في ذلك الوقت؟

لا أعلم سبب للعلاقة الكردية بيني وبين المنتخب، ولكن أقول إنّ التوفيق لم يحالفني ولم يكتب لي أنْ أخدم بلدي عبر مجالي.

* هل استفدت ماديًا من الكرة ولهذا السبب قررت الابتعاد مبكرًا؟

لا يكتفي الإنسان من المادة، ولكن أسباب كثيرة من ضمنها مرض ووفاة والدي رحمة الله عليه.

* تويتر وسيلة تواصل ولكن استخدمه الإعلاميون وسيلة للتراشق الإعلامي في الوسط الرياضي ماذا تقول لهؤلاء؟

لست وزير إعلام ولا مسؤولاً حتى أتكلم عن غيري، ولكني مسؤول عن نفسي وما تخط يداي.

* خالد قهوجي وخالد مسعد وعبدالله سليمان ومحمد شليه وغيرهم.. نجوم خلدهم التاريخ وأسماء محفورة في ذاكرة الرياضيين، هل بينكم تواصل ولقاءات أو حتى قروب واتساب؟

نتقابل من حين لآخر، ونتواصل عبر المكالمات وبرامج التواصل حتى مع لاعبين من أندية أخرى أو مدن أخرى.

* نختم بالسؤال الأصعب.. من هو أسطورة الكرة السعودية في نظرك؟

أعطني معايير للأسطورة أستطيع أنْ أُجيبك.. ولكن يظل الأبرز في كرة القدم سعيد غراب وماجد عبدالله.