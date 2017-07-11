خاميس رودريجيز ثاني كولومبي في تاريخ بايرن ميونيخ

المواطن ـ وكالات

تعاقد نادي بايرن ميونخ بشكلٍ رسمي مع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز على سبيل الإعارة لموسمين مع خيار الشراء قادمًا من ريال مدريد.

ويعتبر خاميس رودريجز ثاني لاعب كولومبي يلعب لبايرن ميونخ عبر تاريخ النادي، وذلك بعد مواطنه أدولفو فالنسيا الذي لعب للفريق في موسم 1993- 1994.

ولعب فالنسيا المشهور بلقب “القطار” لبايرن ميونخ وسجل خلال موسمه الوحيد 11 هدفًا وتوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني.

وفي نفس الوقت يعتبر فالنسيا أول لاعب كولومبي في تاريخ الدوري الألماني وخاميس رودريجيز تاسعهم.