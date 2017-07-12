خبير قانوني لـ”المواطن”: BeinSport في مأزق.. لم تعُد قادرة على الوفاء بالتزامات المشاهدة لبرامجها في الشرق الأوسط

المواطن - الرياض

أكد خبير في قانون الإعلام والاستثمار الرياضي أنه في ظل التطورات الأخيرة للمقاطعة العربية لدولة قطر، لن يسع المهتم بالشأن الرياضي إلا أن يتنبه إلى أن الدخول الحالي على قنوات “BeinSport” من خلال المنصات السمعية- البصرية المحلية في معظم البلدان العربية- باستثناء قطر- قد انقطع، وتولد عن ذلك أن المشتركين الحاليين مع “BeinSport” في تلك البلدان، إما بناء على رؤى خاصة أو عامة، غير راغبين حاليًّا في مشاهدة قنواتها الرياضية.

وأوضح المحامي ماجد قاروب، العضو السابق باللجنة القانونية بـFIFA، في تصريحات لـ”المواطن”، أن قناة “BeinSport” لن تنفذ التزاماتها تجاه المرخصين بعرض ما حصلت عليه من حقوق للمشاهدين؛ لأنهم لم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزامهم بالدعاية للبرامج المرخصة وتوفير المشاهدة لها في كل المنطقة المرخصة بالشرق الأوسط.

وبين قاروب أن المشتركين من المنطقة المرخصة (باستثناء الذين في قطر) سيحاولون على الأغلب أن يشاهدوا البرامج المرخصة من خلال مصادر أخرى غير قانونية (إشارات الأقمار الصناعية، مواقع الإنترنت غير القانونية… إلخ) خارقين للقانون وحقوق النشر المحفوظة لمالكيها، وسيكون تقريبًا من المستحيل على السلطات المحلية في دول الشرق الأوسط أن تمنع عملية القرصنة الواسعة التي ستتم من أعداد كبيرة جدًّا من المشاهدين، وهذه الحالة تكون خطرة جدًّا لجميع المؤسسات والهيئات التي تشرف على حقوق البث والنقل التلفزيوني وتراقبها، وسيكون لها تأثير سلبي كبير جدًّا على سمعة دولة قطر؛ نظرًا لكونها المستفيد الوحيد والمتسبب بالاضطرابات على مستوى دولي.

وأكد المحامي قاروب أنه من المتيسر جدًّا جمع الخبرات المتراكمة والعلاقات الواسعة لشركات الاستثمار الرياضي والإعلام والاتصالات لتكوين تحالف من المستثمرين للحصول على حقوق التلفزة الرياضية الأساسية للتفاوض حول اتفاقية توزيع أخرى للخليج في فترة الترخيص.