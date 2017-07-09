خرج ولم يعد.. عريس أردني يهرب قُبيل ساعات من زفافه ويبعث رسالة لأسرته!
أبلغهم بعدم رغبته في الزواج وأنه سافر للخارج بلا عودة

خرج ولم يعد.. عريس أردني يهرب قُبيل ساعات من زفافه ويبعث رسالة لأسرته!

2017/07/09
الساعة 9:43 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - وكالات

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة غريبة من نوعها، حيث أقدم عريس يحمل الجنسية الأردنية، على الهرب قبيل ساعات من إقامة حفل زفافه، دون سابق إنذار.

وأوضح المغردون أن العريس أخذ حقيبة ملابسه قبل ساعات من حفل زفافه؛ بحجة تسليمها للفندق الذي سيقام به الحفل وسيقيم به مع العروس بضعة أيام، إلا أنه لم يعُد للمنزل؛ مما دفع ذويه لمعرفة أسباب تأخره، محاولين الاتصال به دون التمكن من الوصول إليه.

وأضاف شهود أنه ومع تزايد مخاوف أهل العريس من اختفاء ابنهم بادروا للبحث عنه في المستشفيات والمراكز الأمنية، ليقرر ذوو العروسين بعدها إلغاء الحفل بانتظار الكشف عن مصير “العريس المفقود”.

وأرسل العريس رسالة لذويه عبر تطبيق “واتساب” يطمئنهم على نفسه ويبلغهم عدم رغبته بالزواج وأنه سافر للخارج بلا عودة.



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