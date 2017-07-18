خطاب شديد اللهجة من إدارة الشباب إلى اتحاد الكرة بشأن قضية العويس!

المواطن ـ محمد سلام

أصدرت إدارة نادي الشباب بيانًا جديدًا بخصوص قضية الحارس محمد العويس، حيث اتهمت من خلاله الاتحاد السعودي لكرة القدم بالشراكة مع من وصفته بالفاسد المجهول، وأكدت أن تستر اتحاد الكرة على الفاسد المجهول يجعل إدارة الشباب تعتبر اتحاد الكرة خصمًا مباشرًا في القضية.

وكان الحارس محمد العويس قد انتقل إلى النادي الأهلي، بعد نهاية عقده مع الشباب، وأكدت الإدارة الشبابية في عدة بيانات أن هناك شبهة فساد في الصفقة، وأنه تم إغراء اللاعب بالأموال حتى يتمرد على ناديه.

وإليكم بيان الشباب الذي صدر قبل قليل..