خلفان ردًا على عبدالله العذبة : لن تصل لمستوى قدمي الملك فهد

المواطن - الرياض

رد رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان على محاولات الإعلام القطري الوقيعة بين المملكة والكويت من خلال التشكيك في دور الملك فهد رحمه الله في هذه الأزمة بالقول إن أقزام إعلام قطر لن يصلوا مستوى قدمي الملك فهد.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة له عبر موقع تويتر موجهًا حديثه إلى الكاتب عبدالله العذبة الإعلامي القطري المتخصص في ترويج الشائعات وتضليل الرأي العام: المستشار الإعلامي لحكومة قطر عبدالله “الكذبة”: أنت قزم مهما حاولت التقليل من إنجازات المرحوم بإذن الله الملك فهد فإنك لن تصل إلى مستوى قدميه.

وطالب خلفان بتشكيل فرق ملاحقة دولية مهمتها متابعة إلقاء القبض على الإرهابيين الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي أصدرتها الدول المقاطعة لقطر وتضمنت 59 فرداً و12 كياناً إرهابياً.

وأضاف خلفان : سنشكل فرق ملاحقة بقوائم المطلوبين الإرهاببين ونلقي عليهم القبض في تعاون دولي غير مسبوق، يجب أن نشكل فرق ملاحقة دولية للقبض على إرهابيي قطر.