دانيلو في طريقه إلى مانشستر سيتي

المواطن ـ وكالات

يواصل مانشستر سيتي العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، حيث إن النادي الإنجليزي أصبح على بعد خطوة من إغلاق صفقة ظهير ريال مدريد الدولي البرازيلي دانيلو .

وحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن مانشستر سيتي يقترب من إغلاق صفقة دانيلو خلال الأيام المقبلة ، حيث إن النادي الإنجليزي سيتوجه بعرض رسمي إلى ريال مدريد بقيمة 26.5 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات الدولي البرازيلي.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن تشيلسي تقدم بعرضٍ رسمي من أجل التعاقد مع دانيلو ، لكن النادي اللندني لا يبدو مفضلاً للفوز بالصفقة في ظل تفضيل اللاعب للانتقال إلى مانشستر سيتي ، حيث إن نادي السيتيزن وصل إلى مراحل متقدمة من مفاوضاته مع اللاعب ولم يتبق سوى التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد من أجل إغلاق الصفقة .

ويرتبط دانيلو لويز دا سيلفا (26 سنة) مع ريال مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021 ، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2015 قادماً من بورتو مقابل 31.5 مليون يورو .