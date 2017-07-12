داني ألفيس يكشف سبب موافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان!

المواطن ـ وكالات

تحدث اللاعب داني ألفيس عن انضمامه إلى باريس سان جيرمان والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في الموسم المقبل، خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء اليوم.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع البرازيلي داني ألفيس في صفقة انتقال حر، حيث وقع عقدًا حتى صيف عام 2019.

وقال الظهير الأيمن البرازيلي: “أنا أعلم طموحات فريقي الجديد وجميع التوقعات، نحن في طريقنا للمشاركة في أوقات كبيرة محليًّا وأوروبيًّا، وأنا واثق من ذلك”.

وفيما يتعلق بأهداف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قال: “لقد كان من دواعي سروري الفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات، وأريد أن أضع تجربتي هنا”.

وسئل داني ألفيس عن كيفية انضمامه إلى باريس سان جيرمان فأجاب: “شكرًا لماكسويل الذي أقنعني بالانتقال إلى هنا، كما لعب الرئيس دورًا بإقناعي بمشروعه”.

وتابع بقوله: “هناك مشروع مثير جدًّا للاهتمام في سان جيرمان، هنا لدي أصدقاء، وأنا أعتبر نفسي رجل التحديات، باريس هي مدينة الحب مثلما هي مدينة كرة القدم”.

وحول مسألة المنافسة على الألقاب قال: “هدفنا هو الفوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا وجميع الألقاب، وسوف نبني أسرة تساعد على تحقيق كل الألقاب”.