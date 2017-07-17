دي تشيليو يقترب من يوفنتوس مقابل 11 مليون يورو

المواطن ـ وكالات

توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع ميلان بشأن الحصول على الظهير الأيمن ماتيا دي تشيليو؛ حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية مساء اليوم.

وقالت قناة “سكاي سبورت” الإيطالية: إن اللاعب ماتيا دي تشيليو سينضم إلى صفوف يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها حوالي 11 مليون يورو.

ويمتد عقد دي تشيليو مع ميلان حتى الصيف المقبل؛ مما يمهد لانتقاله إلى يوفنتوس خلال الصيف الجاري بدلًا من رحيله مجانًا في الصيف القادم.

وسيتعاون دي تشيليو مع مدرب يوفنتوس الحالي ماسيميليانو أليجري مرة أخرى، وذلك بعد أن أشرف على تدريبه في ميلان في عام 2011.