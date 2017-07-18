رؤوس الحوثيين تتطاير في اليمن وانهيارات في صفوفهم بالمخا

المواطن - وكالات

تدور معارك ضارية في جبهة المخا باليمن، حيث أوشك الجيش اليمني مدعوماً برجال المقاومة وطيران التحالف على تطهير المنطقة بالكامل من مليشيا الحوثي، بعد أن أطاح برؤوس الانقلابيين في المنطقة.

وأكد مصدر عسكري أن انهيارات كبيرة وقعت في صفوف الانقلابيين الحوثيين في جبهة المخا، بعد الضربات الساحقة التي تلقتها الميليشيات من الجيش الوطني والمقاومة تحت غطاء غارات التحالف العربي.

وعادت جبهة المخا للاشتعال مجدداً بهجوم مباغت شنه الجيش الوطني على مواقع الميليشيات غرب معسكر خالد بمفرق المخا.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش الوطني استعادت جسر رسيان (الهاملي)، وتمكنت من قطع الخط الرابط بين مدينتي الحديدة وتعز بالقرب من منطقة البرح، وفقاً لـ”العربية نت”.

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف بـ 30 غارة جوية معسكر خالد، كما دمرت 3 مخازن أسلحة للميليشيات في هيجة سابحة الواقعة جنوب مزرعة سابحة بالمخا والتي يستخدمها الانقلابيون لتخزين أسلحتهم الثقيلة.

وتواصل وحدات الجيش الوطني، مدعومة من التحالف التقدم بعد قطع الخط الإسفلتي في جسر رسيان وسط معارك عنيفة مع الميليشيات غرب معسكر خالد.

كما سيطر الجيش الوطني على قرية السوهرة، بعد إحكام قبضته على مركز عزلة الهاملي في موزع وعدة مواقع جبلية مهمة، وسط خسائر فادحة للميليشيات الانقلابية الحوثية في المعدات العسكرية الثقيلة والأرواح، بلغت 9 قتلى بينهم قائد ميداني فضلاً عن سقوط عشرات الجرحى.