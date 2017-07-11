رئاسة الحرمين تنفي وجود سحر في ثوب الكعبة

المواطن ـ الرياض

نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما تردد عن وجود سحر وطلاسم في ثوب الكعبة، مؤكدة أن ما عثر عليه هو ورقة تركها أحد الزوار تضمنت أدعية ظنًا منه أنها ستجلب له الخير.

وكان عدد من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد عثروا على ورقة صغيرة الحجم موضوعة بطريقة مريبة بين خيوط إطار ثوب الكعبة المشرفة السفلي، فيما رجح مغردون أنها تتضمن سحرًا أو طلاسم.

وأكد مصدر بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين في تصريحات صحافية أنه تم تلقي بلاغ من منسوبي صيانة الكسوة عن وجود ورقة في

أحد إطارات الكعبة المشرفة مصاغة بطريقة مريبة بخيوط الكعبة، حيث بادرت إدارة الهيئة بالمسجد الحرام هذا البلاغ وتم أخذ هذه الورقة التي لم يتضح أن بها سحر .

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على الورقة في ثوب الكعبة مرجحين أنها سحر، داعين إلى سرعة التحقيق في الأمر وكشف الحقائق للناس.