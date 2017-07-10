رئيس أرامكو: من السابق لأوانه الحديث عن نهاية عصر البترول

المواطن – محمود نبيل - ترجمة:

قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، أمين ناصر إن العالم قد يتجه إلى نقص إمدادات الوقود بعد الانخفاض الحاد في الاستثمارات وغياب الاكتشافات الجديدة، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط من طرق غير تقليدية قد يكون أحد العوامل الحيوية في المستقبل.

وأوضح ناصر في سياق تصريحاته أبرزتها وكالة أنباء “رويترز” الدولية، أن النفط القادم من الصخر الزيتي وموارد الطاقة البديلة، سيمثل عوامل مهمة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد خلال المستقبل، غير أنه من السابق لأوانه افتراض أن بإمكانها التطور لتأخذ مكانة النفط والغاز .

وقال ناصر “إذا نظرنا على المدى الطويل، لإمدادات النفط، على سبيل المثال، فإن الصورة تزداد قلقًا”، مضيفًا “الاكتشافات الجديدة تشهد اتجاهًا تنازليًا كبيرًا، فحجم النفط التقليدي الذي تم اكتشافه حول العالم خلال السنوات الأربع الماضية تراجع إلى النصف مقارنة بالسابق”.

وأوضح ناصر أن أرامكو تخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار خلال العقد القادم لتعزيز مكانتنا البارزة في مجال النفط، والحفاظ على قدراتنا الإنتاجية من النفط الاحتياطي، ومواصلة برنامج استكشاف وإنتاج كبير يركز على موارد الغاز التقليدية وغيرها”.